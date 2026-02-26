Sujeto intenta quitarle celular a alcalde de Puerto Vallarta durante conferencia

GENERANDO AUDIO...

Un sujeto trató que quitarle el cel al alcalde de Puerto Vallarta. Foto:Gettyimages

En un hecho inusual, un sujeto intentó quitarle el celular al alcalde de Puerto Vallarta, Jalisco, Luis Ernesto Munguía González, durante una conferencia de prensa y el momento quedó grabado en video.

Video del extraño suceso

El video fue difundido por varios medios de comunicación, y en las imágenes se observa al alcalde hablando por teléfono durante la reunión; posteriormente, un sujeto con playera negra se acercó al político. En un inicio intentó hablarle, pero no captó completamente su atención.

Acto seguido, trató de quitarle el celular. Lo tomó, pero el alcalde impidió que se lo arrebatara e intercambiaron algunas palabras. En otro intento, el individuo repitió la acción; sin embargo, Munguía escondió su dispositivo.

Mientras la situación se desarrollaba, los elementos de seguridad no intervenían. Al parecer, el sujeto estaba molesto porque el alcalde sostenía una llamada, presuntamente con el gobernador de Jalisco.

Munguía González tomó el micrófono, ofreció disculpas por la llamada y la rueda de prensa continuó. Segundos después, una persona con playera clara se acercó para pedirle al sujeto de playera negra que se retirara.

Hasta el momento, ni el Gobierno de Puerto Vallarta ni el alcalde han emitido postura sobre lo ocurrido durante la conferencia. Medios locales señalaron que el individuo se habría hecho pasar por integrante de la prensa para ingresar al evento.

