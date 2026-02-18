Sismo de magnitud 4.8 sacude Pinotepa Nacional, Oaxaca

19:13 | Victor Gutierrez
Un sismo de magnitud 4.8 se registró la tarde del martes 17 de febrero de 2026 en el océano Pacífico, con epicentro cercano a Pinotepa Nacional, Oaxaca, de acuerdo con reportes del Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico ocurrió a las 18:19 horas (GMT -7) y fue percibido por habitantes de zonas cercanas al epicentro.

Sismo habría sido poco profundo

Los primeros informes señalan que se trató de un sismo probablemente superficial, lo que explicaría que se sintiera con mayor intensidad en áreas próximas al epicentro.

Los temblores poco profundos suelen generar una percepción más fuerte en la superficie en comparación con movimientos de magnitud similar que ocurren a mayor profundidad.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas, aunque autoridades locales mantienen monitoreo en la región.

