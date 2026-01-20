Sismo de magnitud 5.0 sacude la región de Crucecita, en Oaxaca

| 07:41 | Dulce Juárez | Uno TV
Sismo en Oaxaca. Foto: Getty Images

La mañana de este martes 20 de enero, se registró un sismo de magnitud 5.0 con epicentro a 29 kilómetros al sureste de Crucecita, en Oaxaca.

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 05:30 horas, a una profundidad de 5 kilómetros, con coordenadas latitud 15.62 y longitud -95.90.

Hasta el momento no se reportan daños ni personas lesionadas, aunque autoridades mantienen el monitoreo en la zona y recomiendan a la población mantenerse atenta a la información oficial.

