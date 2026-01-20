Sismo de magnitud 5.0 sacude la región de Crucecita, en Oaxaca
GENERANDO AUDIO...
La mañana de este martes 20 de enero, se registró un sismo de magnitud 5.0 con epicentro a 29 kilómetros al sureste de Crucecita, en Oaxaca.
De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 05:30 horas, a una profundidad de 5 kilómetros, con coordenadas latitud 15.62 y longitud -95.90.
Hasta el momento no se reportan daños ni personas lesionadas, aunque autoridades mantienen el monitoreo en la zona y recomiendan a la población mantenerse atenta a la información oficial.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.