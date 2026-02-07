Sábado movido: siete sismos sacuden y despiertan a estos estados

Durante la madrugada y mañana de este sábado 7 de enero se registraron varios movimientos telúricos de magnitud mayor o igual a 4 grados en México, principalmente en zonas cercanas a la costa del Pacífico, con eventos reportados en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y San Luis Potosí.

Sismos que sucedieron durante la madrugada

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 00:04 horas, con un epicentro ubicado a 32 kilómetros al este de Puerto Escondido, Oaxaca, con una magnitud de 4.4 y una profundidad de 34.5 kilómetros. Minutos después, a las 00:19 horas, se registró un segundo sismo con magnitud de 4.2, localizado a 144 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas, con una profundidad de 15.2 kilómetros.

El tercer sismo se presentó a las 02:19 horas, con epicentro a 35 kilómetros al noreste de Las Guacamayas, Michoacán, con una magnitud de 4.0 y una profundidad de 43.2 kilómetros.

Movimientos durante las primeras horas de la mañana

Después de estos movimientos telúricos en Oaxaca, Chiapas y Michoacán el Servicio Sismológico Nacional (SSC) registró más sismos durante las siguientes horas que fueron localizados en:

  • En Cárdenas, San Luis Potosí a las 07:37 horas, se reportó un movimiento telúrico de magnitud 4.0 con una profundidad de 5 kilómetros.
  • Al sureste de Crucecita, Oaxaca a las 08:01 horas, un sismo de magnitud 4.2 se reportó a 58 kilómetros con una profundidad de 17 kilómetros.
  • A las 09:44 horas, se registró otro movimiento telúrico de magnitud 4.0 a 18 kilómetros al oeste de Puerto Escondido, Oaxaca, con una profundidad de 10 kilómetros.

Nuevo sismo en Crucecita, Oaxaca

El último y séptimo sismo registrado ocurrió a las 11:53 horas, con epicentro en Crucecita, Oaxaca, con una magnitud de 4.2 y una profundidad de 7 kilómetros.

Recomendaciones ante sismos

Ante la recurrencia de sismos y movimientos telúricos, se recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de Protección Civil, como mantener la calma, identificar zonas de seguridad, alejarse de objetos que puedan caer y no utilizar elevadores.

