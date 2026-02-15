¡Uno más! Segundo microsismo sorprende Naucalpan este 14 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Segundo sismo en Naucalpan. Imagen: Getty

La noche de este 14 de febrero, a las 23:38 horas, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un segundo microsismo en Naucalpan, Estado de México.

El segundo movimiento telúrico tuvo una magnitud de 1.7, con una profundidad de 1 kilómetro. Al igual que en el sismo vespertino, no se reportaron daños.

Usuarios en redes percibieron ligeramente el microsismo

A través de X, distintos usuarios comentaron sobre el segundo microsismo del día en Naucalpan. Algunos lo definieron como un “látigo”.

Ante el segundo microsismo registrado en la zona, usuarios en redes sociales también se mostraron confundidos.

Asimismo, cabe mencionar que, en Naucalpan, durante el 2025, se registraron 33 movimientos telúricos, el mayor con una magnitud de 2.5.

¿Por qué ocurren los microsismos?

Los microsismos son sismos pequeños que algunas veces son perceptibles y difícilmente pueden provocar algún daño a las construcciones. Se caracterizan por su poca magnitud y suelen ser constantes en los lugares tectónicos.

Los microsismos se originan debido los movimientos de las placas tectónicas. Según el Servicio de Sismológico Nacional, estas placas viajan como “bloques de corcho en agua” sobre la Astenosfera, lo que provoca el movimiento de las placas y hace que se registre el movimiento, aunque no sea perceptible.

Estos movimientos son causados por diversas fuerzas geológicas, como la actividad volcánica, la tectónica de placas y la deformación del terreno.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento