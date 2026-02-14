Tembló hoy: sismo sorprende a habitantes de Naucalpan, Edomex

| UnoTV | Estado de México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages

La tarde de este sábado 14 de febrero se registró un sismo de magnitud 2.3, cuyo epicentro se localizó en Naucalpan, Estado de México.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) detalló que el sismo se registró a las 13:45 en Naucalpan de Juárez. No se reportaron daños por el movimiento telúrico.

En redes sociales, usuarios reportaron que sintieron el sismo de manera “fuerte y breve”.

“Se sintió feo el temblor aquí en Naucalpan, se sintió fuerte y uno pequeño después”, detalló el usuario @conker_ en la red social X.

Debido a su baja magnitud, no se activó la alerta sísmica y todo quedó en un susto.

Microsismos: ¿Por qué ocurren?

Los microsismos son sismos pequeños que algunas veces son perceptibles y difícilmente pueden provocar algún daño a las construcciones. Se caracterizan por su poca magnitud y suelen ser constantes en los lugares tectónicos.

El monitoreo de los microsismos es importante para entender la actividad geológica de una región y prever la posibilidad de un terremoto mayor. Aunque sucedan constantemente, la recomendación para la población es no alarmarse ante este fenómeno natural.

Los microsismos se originan debido los movimientos de las placas tectónicas.

Según el Servicio de Sismológico Nacional, estas placas viajan como “bloques de corcho en agua” sobre la Astenosfera, este fenómeno provoca el movimiento de las placas y hace que se registre el movimiento aunque no sea perceptible.

Estos movimientos son causados por diversas fuerzas geológicas, como la actividad volcánica, la tectónica de placas y la deformación del terreno.

A diferencia de los sismos más grandes, que pueden causar daños significativos en edificios y estructuras, los microsismos son generalmente de baja intensidad y no suelen tener un impacto significativo en la superficie terrestre.

La magnitud de un microsismo depende del movimiento registrado, generalmente menor a 3.8. Se consideran microsismos aquellos que son percibidos en la zona próxima al epicentro, es decir, al punto en la Tierra donde ocurre el movimiento telúrico.

Los microsismos se miden utilizando sismómetros, que son instrumentos diseñados para medir las vibraciones de la tierra en respuesta a ondas sísmicas en la escala de Richter.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento