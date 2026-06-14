No para de temblar: van 30 sismos en México; cinco superan la magnitud 4

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30 sismos este 14 de junio de 2026. Foto: Getty Images.

El Servicio Sismológico Nacional reporta que este domingo 14 de junio de 2026 se han registrado hasta 30 sismos en todo México. Además, los expertos indican que cinco de estos movimientos telúricos que se han sentido en el país han superado la magnitud 4.

30 sismos en México este domingo 14 de junio

El Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informa a través de su reporte de sismicidad que este domingo 14 de junio se han registrado hasta 30 sismos en diferentes partes de todo México, que van desde la magnitud 1.8 hasta la 4.1.

Los diez estados donde se han registrado movimientos telúricos este día son los siguientes:

Baja California Sur Chiapas Colima Guerrero Jalisco Michoacán Morelos Oaxaca Veracruz Zacatecas

5 sismos han superado la magnitud 4

Según el reporte del Sismológico Nacional, cinco de los 30 sismos que se han registrado en diferentes estados de la república este 14 de junio, han superado la magnitud 4.

Esos movimiento telúricos fueron los siguientes:

Veracruz: sismo de 4.0 a 51 kilómetros al sur de Sayula de Alemán, a una profundidad de 130 kilómetros

a 51 kilómetros al sur de Sayula de Alemán, a una profundidad de 130 kilómetros Oaxaca: sismo de 4.0 a 86 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, a una profundidad de 12.8 kilómetros

a 86 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, a una profundidad de 12.8 kilómetros Oaxaca: sismo de 4.1 a 63 kilómetros al noroeste de Matías Romero, a una profundidad de 107.8 kilómetros

a 63 kilómetros al noroeste de Matías Romero, a una profundidad de 107.8 kilómetros Oaxaca: sismo de 4.1 a 78 kilómetros al sureste de Salina Cruz, a una profundidad de 17.6 kilómetros

a 78 kilómetros al sureste de Salina Cruz, a una profundidad de 17.6 kilómetros Oaxaca: sismo de 4.0 a 41 kilómetros al noreste de Matías Romero, a una profundidad de 126.2 kilómetros

Cabe señalar, ya para terminar, que el temblor de menor magnitud, de 1.8, se registró minutos después de las 00:00 horas, a cuatro kilómetros al suroeste de San José del Cabo en Baja California Sur, a una profundidad de 12 kilómetros.

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