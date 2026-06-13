Sismo preliminar de 5.2 en Guerrero; no sonaron las alertas en CDMX

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Sismo de magnitud 5.6 se registra al oeste de Ometepec, Guerrero. Foto: Cuartoscuro

Un sismo de magnitud 5.2 se registró este sábado 13 de junio frente a las costas de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte inicial, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:20:46 horas y tuvo su epicentro 25 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

¿Dónde fue el epicentro?

Los datos preliminares del SSN indican que el temblor se localizó en las coordenadas:

Latitud: 16.73

Longitud: -99.63

Profundidad: 10 kilómetros

Por su ubicación en la región costera de Guerrero, el movimiento pudo percibirse en municipios cercanos y en algunas zonas del centro y sur del estado.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.3 Loc 26 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 13/06/26 12:20:46 Lat 16.73 Lon -99.63 Pf 10 km pic.twitter.com/pJ5hKJQ98s — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 13, 2026

CDMX reporta saldo blanco; alerta sísmica no se activó

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, informó que tras el sismo registrado en Guerrero se estableció comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de las alcaldías y, hasta el momento, no se reportan incidentes ni afectaciones en la capital del país.

Hemos entablado comunicación con las UGIRPC de Alcaldías, al momento, no se reportan incidentes por el sismo registrado este día en Guerrero.



La Alerta Sísmica NO se activó porque no se cumplieron los parámetros necesarios.



Continuamos pendientes. https://t.co/9IXM0TAyzT — urzua_venegas (@VenegasUrzua) June 13, 2026

La funcionaria también explicó que la Alerta Sísmica no se activó en la Ciudad de México debido a que el movimiento telúrico no alcanzó los parámetros establecidos para emitir el aviso preventivo. Pese a ello, algunas personas reportaron haber percibido el temblor de manera ligera en distintos puntos de la capital. Las autoridades señalaron que continúan con las labores de monitoreo y revisión preventiva tras el movimiento registrado en la costa de Guerrero.

Alerta sísmica se activó cerca del epicentro

Luego del sismo de magnitud 5.2 registrado 25 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, usuarios de CDMX reportaron que la alerta sísmica se activó únicamente en algunas ciudades cercanas al epicentro, entre ellas Acapulco y Chilpancingo. Esto se debe a que el sistema de alertamiento está diseñado para emitir avisos cuando las condiciones del movimiento representan un riesgo para determinadas zonas.

Por otro lado, usuarios de la aplicación SASSLA compartieron capturas de pantalla en las que se observa que recibieron una notificación preventiva sobre la posibilidad de un sismo de intensidad leve a moderada. Algunos reportes indican que el aviso llegó con cerca de 50 segundos de anticipación, permitiendo a las personas tomar precauciones antes de que comenzara el movimiento telúrico.

#Sismo en progreso. Tiempo Estimado de Llegada:



CDMX: 🟡 49 seg.

CHI: 🔴 6 seg.

ACA: 🔴 0 seg.

OAX: 🔵 56 seg.

MOR: 🔵 59 seg.

COL: 🟢 —

GDL: 🟢 —

PUE: 🔵 49 seg.

CVCA: 🔵 37 seg.

TOL: 🔵 44 seg.



12:21:21 #SASSLA #EQW — SASSLA (@SasslaMx) June 13, 2026

Movimiento se percibió en varios estados; Guerrero reporta saldo blanco preliminar

Aunque el epicentro se ubicó en la costa de Guerrero, usuarios en redes sociales señalaron que el sismo también fue perceptible en otras entidades del centro del país, incluyendo zonas de Puebla y Toluca, donde algunas personas reportaron un movimiento ligero.

En Guerrero, autoridades estatales informaron que, tras establecer comunicación con municipios de la región, el temblor fue percibido con fuerza en Acapulco, Costa Chica, Costa Grande y la región Centro.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas, aunque continúan los recorridos de revisión y monitoreo para descartar afectaciones derivadas del movimiento.