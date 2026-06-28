Atento: así te vacían la cuenta con falsas inversiones; ve cómo evitarlo

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Fraudes financieros de falsas inversiones. Foto ilustrativa: Getty

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó sobre el aumento de fraudes financieros relacionados con falsas plataformas de inversión y esquemas piramidales que prometen ganancias rápidas y altos rendimientos para atraer a las personas. Por ello, la dependencia llamó a la ciudadanía a verificar cualquier oferta antes de invertir su dinero.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSPC, estos esquemas suelen operar fuera del marco regulatorio y carecen de actividades productivas reales. Asimismo, aseguraron que su funcionamiento depende de captar constantemente nuevos recursos para aparentar que generan rendimientos.

¿Cómo operan las falsas plataformas de inversión?

La SSPC explicó que los responsables de estos fraudes utilizan páginas web, aplicaciones móviles y publicidad en internet para aparentar ser instituciones financieras legítimas. Además, en algunos casos, incluso suplantan la identidad de empresas o entidades reconocidas para generar confianza.

En una primera etapa permiten retiros parciales o muestran supuestas ganancias para convencer a las víctimas de seguir invirtiendo. Sin embargo, posteriormente bloquean el acceso al dinero o solicitan nuevos pagos, lo que deriva en pérdidas económicas.

La dependencia advirtió que la promesa de obtener ganancias elevadas, rápidas y sin riesgo sigue siendo uno de los principales mecanismos para atraer inversionistas.

Recomendaciones de la SSPC para evitar fraudes

La autoridad emitió una serie de recomendaciones para proteger el patrimonio:

Verificar que la entidad esté registrada ante la CNBV y la CONDUSEF .

que la entidad esté registrada ante la y la . Desconfiar de rendimientos fijos o demasiado altos.

de rendimientos fijos o demasiado altos. Solicitar información sobre el modelo de negocio y su respaldo legal.

información sobre el modelo de negocio y su respaldo legal. Revisar contratos con asesoría legal o financiera.

contratos con asesoría legal o financiera. Confirmar que existan mecanismos transparentes para retirar los recursos.

que existan mecanismos transparentes para retirar los recursos. Investigar la trayectoria de los responsables de la plataforma.

la trayectoria de los responsables de la plataforma. Mantenerse alerta ante cambios repentinos en las condiciones de inversión o retrasos en los pagos.

¿Dónde pedir orientación?

De igual manera, la SSPC invitó a la población a consultar la Ciberguía, donde se encuentra el directorio de las unidades de Policía Cibernética de cada entidad para recibir orientación y asesoría.

Por último, reiteraron que verificar la legalidad de cualquier plataforma, antes de invertir, es una de las principales medidas para reducir el riesgo de ser víctima de un fraude financiero y proteger el patrimonio.

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