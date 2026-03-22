Musk lanza proyecto para fabricar chips de IA desde Texas

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Elon Musk anuncia que hará chips de IA. Getty

Elon Musk chips IA Terafab es el nuevo proyecto anunciado por el empresario para fabricar chips de inteligencia artificial, robótica y centros de datos desde una planta en Texas, en un esfuerzo conjunto entre Tesla y SpaceX.

El anuncio se realizó el sábado, cuando Musk detalló que la nueva instalación, llamada Terafab, estará ubicada cerca de Austin, Texas. El objetivo principal es producir anualmente chips con una capacidad de cómputo conjunta equivalente a un teravatio.

Terafab Musk qué es: planta de chips con capacidad de un teravatio

De acuerdo con Musk, la planta Terafab busca alcanzar una capacidad de producción que sume un teravatio de cómputo al año. Esta cifra equivale a un billón de vatios, lo que representa prácticamente toda la capacidad de generación eléctrica de Estados Unidos, según estimaciones del sector.

El proyecto contempla el desarrollo de chips enfocados en inteligencia artificial, sistemas robóticos y centros de datos, áreas clave para las operaciones actuales y futuras de Tesla y SpaceX.

Tesla SpaceX chips inteligencia artificial: alianza para producción propia

El proyecto será gestionado de manera conjunta por Tesla y SpaceX, compañías que dependen cada vez más de sistemas de cómputo avanzado para sus operaciones.

Musk señaló que la decisión de fabricar chips propios responde a la creciente demanda interna de ambas empresas, que podría superar la capacidad de los proveedores globales de semiconductores.

Entre los objetivos del proyecto destacan:

Asegurar el suministro de chips para inteligencia artificial

Reducir la dependencia de fabricantes externos

Incrementar la capacidad de cómputo en proyectos tecnológicos

Abastecer necesidades futuras en robótica y exploración espacial

Elon Musk semiconductores IA: inversión estimada de hasta 25 mil millones

Aunque Musk no reveló el monto oficial de inversión, reportes de medios señalan que el proyecto podría requerir entre 20 mil y 25 mil millones de dólares.

El empresario indicó que, pese a no contar con experiencia previa en la industria de semiconductores, la construcción de Terafab es necesaria para sostener el crecimiento de sus compañías.

“Estamos muy agradecidos a nuestra cadena de suministro actual (…) pero necesitamos los chips, así que vamos a construir Terafab”, declaró.

Fábrica de chips en Texas busca cubrir demanda de centros de datos y robótica

La nueva planta en Texas se enfocará también en atender la demanda de chips para aplicaciones de inteligencia artificial y centros de datos, sectores que registran un crecimiento sostenido.

El desarrollo de Terafab se suma también a la tendencia de grandes empresas tecnológicas que buscan integrar verticalmente la producción de semiconductores para garantizar disponibilidad y control sobre sus sistemas.

La ubicación cerca de Austin responde a la concentración de infraestructura tecnológica en la región, donde diversas compañías han establecido centros de operación y manufactura.

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