¡Impresionante! Robots dan show único por el Año Nuevo Chino y demuestran poder tecnológico

Robots humanoides mostraron un gran avance. Foto: AFP|Ilustrativa

Los robots humanoides y la tecnología de China sorprendieron a millones de espectadores durante la gala del Festival de Primavera, transmitida por televisión con motivo del Año Nuevo Chino Lunar, donde empresas emergentes mostraron avances en inteligencia artificial, coordinación y manufactura automatizada.

El evento, organizado por la televisora estatal China Central Television, es el programa más visto del país y funciona como una vitrina tecnológica comparable al Super Bowl en Estados Unidos.

Robots humanoides protagonizan espectáculo tecnológico

La demostración fue encabezada por robots humanoides desarrollados por empresas como Unitree Robotics, Galbot, Noetix y MagicLab.

Durante los primeros segmentos del programa, más de una docena de robots humanoides de Unitree realizaron secuencias complejas de artes marciales, utilizando espadas, bastones y nunchakus, incluso interactuando con niños artistas en el escenario.

Entre las demostraciones destacó una rutina inspirada en el estilo tradicional conocido como “boxeo borracho”, en la que los robots humanoides imitaron movimientos inestables, caídas y recuperación autónoma, mostrando avances en equilibrio, movilidad y coordinación.

Inteligencia artificial y robots humanoides compartieron escenario con humanos

La gala también incluyó la participación del chatbot de inteligencia artificial Doubao, desarrollado por Alibaba, que formó parte del sketch de apertura.

Además:

Robots humanoides de Noetix participaron en una parodia junto a actores humanos

de Noetix participaron en una parodia junto a actores humanos Robots humanoides de MagicLab realizaron una coreografía sincronizada con artistas

de MagicLab realizaron una coreografía sincronizada con artistas Las presentaciones destacaron la interacción entre humanos y máquinas

Estas demostraciones reflejan el avance en sistemas de automatización, robótica humanoide y tecnología de China.

China impulsa robots humanoides como parte de su estrategia industrial

El espectáculo forma parte del impulso de China por posicionarse como líder en robótica, inteligencia artificial y manufactura avanzada.

El sector ha ganado relevancia estratégica, con reuniones entre el presidente Xi Jinping y fundadores de empresas emergentes de robótica, lo que refleja el respaldo gubernamental a esta industria tecnológica.

Expertos señalan que el programa televisivo también funciona como una plataforma para atraer inversión, contratos gubernamentales y visibilidad global a las empresas de robots humanoides.

China domina el mercado global de robots humanoides

De acuerdo con datos de la firma Omdia, China representó el 90% de los aproximadamente 13 mil robots humanoides enviados a nivel mundial el año pasado.

Analistas prevén que las ventas de robots humanoides en el país asiático podrían duplicarse este año, superando las 28 mil unidades.

El empresario Elon Musk ha señalado que las empresas chinas serán los principales competidores en el desarrollo de robots humanoides, mientras compañías como Tesla avanzan con sus propios proyectos.

El desarrollo de robots humanoides forma parte de la estrategia tecnológica de China, que busca integrar inteligencia artificial, automatización y manufactura avanzada para impulsar su crecimiento industrial.

