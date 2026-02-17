Google recibe el Año Nuevo Lunar 2026 con un doodle interactivo

GENERANDO AUDIO...

El año del caballo comienza y Google lo sabe. Foto: Reuters

Google sorprendió la mañana de este 17 de febrero, a sus usuarios con un nuevo doodle para conmemorar el inicio del Año Nuevo Lunar 2026, una de las festividades más importantes en varios países de Asia.

En esta ocasión, el diseño está dedicado al Año del Caballo de Fuego, un signo que, según el calendario tradicional chino, aparece únicamente cada 60 años y simboliza energía, pasión e independencia.

Así es el doodle del Año Nuevo Lunar 2026

Foto: Google

El doodle presenta la palabra “Google” transformada en una composición inspirada en elementos tradicionales asiáticos. La ilustración tiene forma de abanico decorativo, con colores predominantes como rojo, naranja y dorado, tonos asociados a la buena fortuna y la prosperidad.

En la parte superior central se observa la silueta de un caballo en movimiento sobre un fondo naranja, representando al Caballo de Fuego. El animal aparece en posición dinámica, corriendo hacia enfrente.

Las letras también incorporan detalles festivos: una de las “G” luce como un farol rojo colgante; la “O” central está representada por un platillo con dumplings; otra letra integra una llama estilizada en alusión al elemento fuego; mientras que pequeños adornos florales rosados completan el diseño.

El conjunto transmite celebración, tradición y movimiento, elementos clave de esta fecha.

¿Dónde apareció el Doodle del Año Nuevo Lunar?

De acuerdo con el mapa oficial del doodle, la ilustración estuvo disponible en distintos países de América, Europa, Asia y Oceanía. En el continente americano apareció en Estados Unidos, México y varias naciones de Centro y Sudamérica como Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina.

En Europa se mostró en países como Reino Unido, España, Francia, Alemania e Italia. Mientras que en Asia tuvo presencia destacada en China, Corea del Sur, Japón, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Malasia, Singapur e Indonesia. También pudo verse en Australia y Nueva Zelanda.

¿Qué significa el Año del Caballo de Fuego?

Dentro del zodiaco chino, de acuerdo con el Instituto Confucio, el caballo se asocia con libertad, ambición y energía. Cuando se combina con el elemento fuego, estas cualidades se intensifican, dando paso a un periodo marcado por la iniciativa, la pasión y el impulso para perseguir metas personales.

El Caballo es el séptimo animal del ciclo zodiacal chino, precedido por la Rata, el Buey, el Tigre, el Conejo, el Dragón y la Serpiente, y seguido por la Oveja, el Mono, el Gallo, el Perro y el Cerdo.

El Año Nuevo Lunar se rige por el calendario lunisolar, por lo que su fecha cambia cada año. En 2026 comenzó el 17 de febrero y es celebrado con reuniones familiares, comidas tradicionales, decoración roja y rituales para atraer la buena suerte.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.