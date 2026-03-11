Noticias de hoy 10 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 10 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

Recuperan cuerpo

Hoy se recuperó el último cuerpo sepultado tras el derrumbe de un edificio en Ciudad de México. En total, fueron tres los trabajadores fallecidos.

Cifras de seguridad

El Gobierno federal informó que durante enero y febrero disminuyeron los robos con violencia. Además, se registró la menor tasa de homicidios por día de la última década.

Tormenta invernal

La cuarta tormenta invernal y el frente frío 40 causan lluvias fuertes en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa. Chihuahua y Durango.

Explota vivienda

Esta tarde explotó una vivienda donde se elaboraban artículos pirotécnicos de manera clandestina en Tultepec, Estado de México. Un hombre falleció.

Baja el petróleo

Los precios del petróleo cayeron y las bolsas de Asia y Europa registraron repuntes, después de que Trump insinuara que la guerra en Medio Oriente podría terminar pronto.

