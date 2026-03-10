GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 10 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

“El día más intenso”

El Pentágono informó que este martes se registrará el día más intenso de ataques contra Irán, desde que inició la guerra hace 10 días.

Irán amenaza

Irán lanzó una fuerte amenaza contra Donald Trump: “Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!”.

Recuperan cuerpos

Fueron tres los trabajadores que perdieron la vida en el derrumbe del edificio ubicado en la Calzada San Antonio Abad, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Entregan título póstumo

La UNAM entregó el título profesional póstumo en la licenciatura de Comunicación y Periodismo a la fotógrafa Berenice Giles, quien perdió la vida durante el festival AXE Ceremonia en 2025.

Pierde patrimonio

José Eduardo Derbez contó en el programa “Miembros al Aire” que fue víctima de un fraude que le costó, al menos, 300 mil pesos, aunque inicialmente el estafador le pidió 5 millones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.