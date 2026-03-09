Noticias de hoy 9 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Pide detener armas

Claudia Sheinbaum llamó a Estados Unidos a frenar el tráfico ilegal de armas que llega al país y alimenta a los cárteles del narcotráfico.

Aseguran cocaína

La Marina aseguró aproximadamente 2 toneladas de cocaína en Acapulco, Guerrero, durante un operativo marítimo contra el narcotráfico.

Nuevo líder

El clérigo Mojtaba Jamenei, designado como nuevo líder supremo de Irán, fue elegido para encabezar la república islámica tras la muerte de Alí Jamenei.

Caen 5

Elementos de seguridad del Estado de México detuvieron a cuatro hombres y una mujer, presuntos integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación

Dispara a su casa

Una mujer fue arrestada después de disparar varias veces con un rifle contra la mansión de Rihanna, mientras la cantante supuestamente estaba dentro de su casa.

