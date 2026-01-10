Noticias de hoy 9 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 9 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Sheinbaum responde

Sheinbaum respondió al amago de Trump sobre operaciones en tierra contra cárteles, aseguró que espera que se mantenga la relación actual con Estados Unidos, basada en la cooperación.

EE. UU. asegura petrolero

Estados Unidos aseguró el buque petrolero Olina en aguas internacionales al este del mar Caribe; aseguró que zarpó de Venezuela e intentaba huir.

Intento de robo

El intento de robo a un cajero automático en Irapuato derivó en una persecución y detonaciones de arma de fuego. Una persona fue detenida.

Incendio fuera de control

Un incendio forestal en la Patagonia argentina ha consumido unas 3 mil 500 hectáreas y ha provocado la evacuación de miles de personas.

Papa León XIV, preocupado

El papa León XIV dijo estar gravemente preocupado por el aumento de las tensiones en el Caribe y el Pacífico; pidió “respetar la voluntad del pueblo de Venezuela”.

