Noticias de hoy 8 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 8 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Datos del Gobierno

Según datos del Gobierno, la tasa de homicidios en México cayó en 2025 a su nivel más bajo en los últimos 10 años. También se reportó que la extorsión es el único delito al alza.

Frentes fríos en México

Para enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó 5 frentes fríos en México. Hasta ahora, ya se han registrado cuatro.

Alerta sanitaria

Cofepris informó sobre el retiro del mercado de cuatro lotes de las fórmulas para lactantes NAN Alfamino y Alfamino, marca Nestlé, por un posible riesgo sanitario.

Liberan a presos

Un “número importante” de detenidos políticos, incluidos extranjeros, fueron liberados en Venezuela, anunció hoy el jefe de la Asamblea Nacional.

Estalla Trump

El presidente Trump tildó de “estupidez” la colaboración de 5 senadores republicanos para aprobar un proyecto que limitaría sus poderes militares en Venezuela.

