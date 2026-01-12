Noticias de hoy 12 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 14:00 horas

| 13:51 | José Pablo Espíndola | Uno TV

Noticias de hoy 12 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 14:00 horas

¿Presidente de Venezuela?

Donald Trump difundió una imagen en la que se presenta como presidente interino de Venezuela, con un supuesto inicio de cargo en enero de 2026.

Reportan 648 muertos 

Al menos 648 manifestantes murieron en Irán desde el 28 de diciembre, inicio del movimiento de protesta contra el gobierno.

Se normalizan despegues

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que ya se reanudaron las operaciones de despegue y aterrizaje.

Regreso a clases

Este lunes, todas las escuelas de Zacatecas regresaron a clases, incluyendo aquellos planteles que se encontraban cerrados por un paro laboral.

Abandera a los mexicanos 

La presidenta Claudia Sheinbaum abanderó a los cuatro atletas que representarán a México en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

