Noticias de hoy 12 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 12 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

Taxis en el aeropuerto

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se trabaja en habilitar un espacio para que los taxis por aplicación puedan operar en el Aeropuerto de Ciudad de México.

Cae uno de los más buscados

Fue detenido en Culiacán, Sinaloa, Samuel “N”, uno de los 10 fugitivos más buscados por Estados Unidos. Está acusado del asesinato de dos mujeres.

Mar de fondo

Se reporta mar de fondo desde la costa de Chiapas hasta la península de Baja California. Debido a este fenómeno 3 puertos de Oaxaca están cerrados.

Depósito maya

Especialistas del Instituto de Antropología e Historia localizaron un depósito ritual maya con más de 2 mil años de antigüedad en el municipio de Ucú, Yucatán.

Rescate de cocodrilo

Protección Civil rescató un cocodrilo que cayó a un pozo en Armería, Colima. El animal mide 2.5 metros de longitud y tiene un peso de 120 kilogramos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.