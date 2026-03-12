Noticias de hoy 11 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 11 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

Frenan reforma electoral

La reforma electoral enviada por la Claudia Sheinbaum fue rechazada en Diputados: la oposición y aliados sumaran los votos necesarios para frenar el dictamen.

Repunta sarampión

En apenas tres meses de 2026, México ya suma 6 mil 511 contagios de sarampión, más que en todo 2025, cuando se registraron 6 mil 452 casos.

Caos por taxistas

Esta mañana, taxistas bloquearon los accesos al aeropuerto de la Ciudad de México, exigiendo que se evite la operación de taxis de aplicación.

Canasta alimentaria sube

El costo de la canasta alimentaria aumentó 6.5 % en zonas urbanas. Lo que más contribuyó al encarecimiento fueron alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, el jitomate y el bistec.

Acuerdo sobre gasolina

Empresarios y el Gobierno de México ratificaron el acuerdo para que la gasolina regular no cueste más de 24 pesos el litro por los próximos 6 meses.

