Noticias de hoy 12 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

No importa el petróleo

Donald Trump afirmó que impedir que Irán obtenga armas nucleares es más importante que controlar los precios del petróleo, en medio de la tensión energética mundial que se vive.

El Plan B

Claudia Sheinbaum anunció que enviará el próximo lunes al Congreso su Plan B de reforma electoral, luego de que la iniciativa original no fuera aprobada en la Cámara de Diputados.

Inician operativos

A partir de hoy, la Guardia Nacional inicia operativos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para detectar y retirar taxis por aplicación considerados servicios irregulares.

Va por el Oscar

José Antonio García es el mexicano que busca ganar el Oscar en la categoría de Mejor Sonido durante la edición número 98 de los Premios por su trabajo en la película “Una batalla tras otra”.

Darán Doctor Simi

Los nominados al Oscar 2026 recibirán una maleta de regalos con un valor aproximado de 350 mil dólares, que incluye artículos de lujo, peluches y llaveros del Doctor Simi.

