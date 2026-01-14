Noticias de hoy 13 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 13 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Sarampión en México

Chihuahua fue el estado que registró más casos de sarampión en 2025. Sin embargo, este año Jalisco y Chiapas presentan una mayor incidencia.

Caen 6 del Tren de Aragua

Fueron detenidos en Ciudad de México seis integrantes del Tren de Aragua, organización trasnacional relacionada con trata de personas y delincuencia organizada.

Bloqueo de transportistas

Esta mañana, transportistas bloquearon diversas zonas del Estado de México y entradas a la Ciudad de México en protesta a extorsiones por parte de policías y grulleros.

Fuertes vientos vuelcan tráiler

Vientos que superan los 110 kilómetros por hora han dejado varados a decenas de transportistas en la autopista Salina Cruz-La Ventosa. Esta mañana, un tráiler volcó por los ventarrones.

Denuncian a Julio Iglesias

Dos mujeres denunciaron a Julio Iglesias por trata y agresión sexual. Los hechos habrían ocurrido en 2021, en las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento