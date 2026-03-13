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Noticias de hoy 13 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Piden cese al fuego

Los gobiernos de México, Colombia y Brasil reiteraron la necesidad de que las diferencias entre Estados Unidos, Israel y Medio Oriente se resuelvan mediante la diplomacia internacional.

Es hospitalizado

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue ingresado en terapia intensiva tras presentar un cuadro de bronconeumonía, luego de que fuera trasladado al hospital al sentirse mal en la cárcel.

Revelan tumbas

Investigadores del INAH identificaron contextos funerarios de mujeres que murieron durante el parto en la zona arqueológica de México-Tlatelolco.

Recupera liderato

Isaac del Toro terminó la quinta etapa de la Tirreno-Adriático 2026 en segundo lugar con lo que se irá a dormir este viernes 13 de marzo como el líder general de la competencia.

50 años de carrera

Emmanuel celebró 50 años de carrera con una misa de Acción de Gracias en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, junto a famosos como Yuri, Mijares y Coque Muñiz.

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