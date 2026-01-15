Noticias de hoy 14 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 14 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Suspende trámites de visa

Estados Unidos anunció la suspensión de la tramitación de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. Esto no afecta a visados de turista ni negocios.

México como mediador

La presidenta Sheinbaum dijo que su gobierno podría mediar entre Cuba y Estados Unidos, en momentos en que Washington aumenta la presión sobre la isla.

Sismo en Jalisco

Esta mañana se registró un sismo de 4.1 grados en Cabo Corrientes, Jalisco. Hospitales y hoteles de Puerto Vallarta fueron evacuados.

Hallazgo prehispánico

El INAH corroboró el hallazgo en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca, de 60 bienes arqueológicos, parte de un contexto funerario prehispánico.

Cuaresma y Semana Santa

La Cuaresma 2026 inicia el miércoles 18 de febrero, con el Miércoles de Ceniza, por lo que la Semana Santa iniciará el domingo 29 de marzo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento