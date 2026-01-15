Noticias de hoy 14 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Noticias de hoy 14 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:
Suspende trámites de visa
Estados Unidos anunció la suspensión de la tramitación de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. Esto no afecta a visados de turista ni negocios.
México como mediador
La presidenta Sheinbaum dijo que su gobierno podría mediar entre Cuba y Estados Unidos, en momentos en que Washington aumenta la presión sobre la isla.
Sismo en Jalisco
Esta mañana se registró un sismo de 4.1 grados en Cabo Corrientes, Jalisco. Hospitales y hoteles de Puerto Vallarta fueron evacuados.
Hallazgo prehispánico
El INAH corroboró el hallazgo en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca, de 60 bienes arqueológicos, parte de un contexto funerario prehispánico.
Cuaresma y Semana Santa
La Cuaresma 2026 inicia el miércoles 18 de febrero, con el Miércoles de Ceniza, por lo que la Semana Santa iniciará el domingo 29 de marzo.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento