Noticias de hoy 14 de enero 2026, hasta las 14:00 horas, en un minuto

Noticias de hoy 14 de enero 2026, en un minuto:

México se ofrece como mediador entre Cuba y EE.UU.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno podría mediar entre Cuba y Estados Unidos para solucionar sus diferencias, en momentos en que Washington aumenta la presión sobre la isla.

Venezuela libera más presos políticos

Venezuela liberó a 14 periodistas y a ciudadanos estadounidenses como parte de un proceso de excarcelaciones que avanza bajo presión de Estados Unidos.

Trump amagó con recortar fondos por ciudades santuario

Donald Trump, aseguró que los pagos federales se detendrán el 1 de febrero, para los estados por lo que calificó como “sus corruptos centros de protección criminal conocidos como ciudades santuario”.

Accidente en Tailandia deja decenas de muertos

Al menos 22 personas murieron y más de una treintena resultaron heridas en un accidente de tren causado por el colapso de una grúa en Tailandia.

Cuaresma iniciará el 18 de febrero

La Cuaresma 2026 iniciará el miércoles 18 de febrero, con la celebración del Miércoles de Ceniza, una de las fechas importantes de la iglesia católica.

