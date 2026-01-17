Noticias de hoy 16 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 16 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:

EE. UU. pide resultados

Estados Unidos pidió a México avanzar con resultados tangibles en seguridad fronteriza y combate al crimen organizado. Dijo que, aunque hay avances, los retos siguen siendo significativos.

Incendios forestales

Los incendios forestales incrementaron durante el 2025. Jalisco, Estado de México y Michoacán fueron los estados con más siniestros de este tipo.

Recaudación histórica

El SAT informó que los ingresos del Gobierno alcanzaron en 2025 un total de 6 billones 45 mil 795 millones de pesos, una cifra histórica.

Inspecciones a vehículos

Ciudad de México ya realiza inspecciones a microbuses, camiones, taxis y transporte de carga para verificar que cumplan con la normatividad vigente.

Programas falsos

Estados Unidos alertó sobre programas migratorios falsos, anunciados en redes, que se ofrecen a venezolanos como vías legales para ingresar al país.

