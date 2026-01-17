Noticias de hoy 16 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

| 18:29 | Aránzazu Perusquía | Uno TV

Noticias de hoy 16 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:

EE. UU. pide resultados
Estados Unidos pidió a México avanzar con resultados tangibles en seguridad fronteriza y combate al crimen organizado. Dijo que, aunque hay avances, los retos siguen siendo significativos.

Incendios forestales
Los incendios forestales incrementaron durante el 2025. Jalisco, Estado de México y Michoacán fueron los estados con más siniestros de este tipo.

Recaudación histórica
El SAT informó que los ingresos del Gobierno alcanzaron en 2025 un total de 6 billones 45 mil 795 millones de pesos, una cifra histórica.

Inspecciones a vehículos
Ciudad de México ya realiza inspecciones a microbuses, camiones, taxis y transporte de carga para verificar que cumplan con la normatividad vigente. 

Programas falsos
Estados Unidos alertó sobre programas migratorios falsos, anunciados en redes, que se ofrecen a venezolanos como vías legales para ingresar al país.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Noticias de hoy 16 de enero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Todo en Uno TV

Noticias de hoy 16 de enero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Noticias de hoy 15 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Todo en Uno TV

Noticias de hoy 15 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 15 de enero 2026, hasta las 14:00 horas, en un minuto

Todo en Uno TV

Noticias de hoy 15 de enero 2026, hasta las 14:00 horas, en un minuto

Noticias de hoy 14 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Todo en Uno TV

Noticias de hoy 14 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Etiquetas: ,