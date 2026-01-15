Noticias de hoy 15 de enero 2026, hasta las 14:00 horas, en un minuto

| 12:57 | Benell Cortés | Uno TV
 Inversión millonaria Pilgrim’s  

La empresa estadounidense Pilgrim’s anunció una inversión de mil 300 millones de dólares en México para ampliar su mercado, modernizar plantas y fortalecer la producción de pollo, con la generación de empleos.

Trump recibe Machado

En el ámbito internacional, Donald Trump recibió en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado para un encuentro privado

Detenciones por canibalismo 

 En Tabasco, la Fiscalía estatal confirmó la detención de dos personas presuntamente vinculadas con actos de canibalismo, tras la difusión de un video viral, y continúa la búsqueda de al menos cinco implicados más. 

Suspenden visas migrantes

En Estados Unidos, el Departamento de Estado explicó que la suspensión temporal de visas de inmigrante a ciudadanos de 75 países es para evitar que los migrantes dependan de apoyos públicos. 

Belinda se muda 

 En espectáculos, Belinda sorprendió al anunciar que dejará México para vivir en España alrededor de seis meses

