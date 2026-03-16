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Noticias de hoy 16 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Inician revisión del T-MEC

México y Estados Unidos inician la primera ronda oficial de conversaciones bilaterales para la revisión del Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC).

Sin la OTAN

El gobierno de Alemania resaltó que la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán en Medio Oriente “no tiene nada que ver” con la OTAN, luego de que Trump presionara por ayuda.

Se incendia hospital

Al menos 10 personas murieron y otras 11 resultaron heridas tras un incendio registrado la madrugada de este lunes en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en la India.

Reconoce abuso

El rey de España, Felipe VI, reconoció que hubo “mucho abuso” durante la conquista en América, tras años de insistencia del Gobierno mexicano para que la corona aceptara su responsabilidad.

“Palestina Libre”

El actor español Javier Bardem aprovechó su aparición en el escenario de los Oscar 2026 para pronunciarse ante la libertad de Palestina. “No a la guerra, Palestina libre”, dijo.

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