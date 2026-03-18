Noticias de hoy 17 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

| 18:41 | Aránzazu Perusquía | Uno TV

Noticias de hoy 17 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

Plantón de la CNTE
La CNTE anunció un paro nacional de 72 horas, con marchas, plantones y protestas en varios estados, los días 18, 19 y 20 de marzo.

Plan B
La presidenta envió al Senado el Plan B de la reforma electoral. Contempla reducir el presupuesto del Senado y Congresos, y fijar topes salariales a funcionarios.

Lluvias en México
Debido al frente frío 41 y otros fenómenos, se pronostica que sigan las lluvias en Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, y otra decena de estados.

Incendio en refinería
Esta mañana se registró un fuerte incendio en terrenos de la Refinería Olmeca, en Tabasco. Pemex controló el fuego y reportó cinco muertos.

Operativo en Teotihuacán
El Instituto Nacional de Antropología e Historia aplicará un operativo por el Equinoccio de Primavera en Teotihuacán, los días 21 y 22 de marzo.

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