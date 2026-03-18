Mexicano es detenido tras intentar cruzar a EE. UU. colgado de un puente como “Spiderman”

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages | Ilustrativa

Un joven mexicano fue detenido por autoridades de Estados Unidos tras intentar cruzar la frontera colgado debajo de un puente en El Paso, Texas. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Puente de las Américas, donde el sujeto fue sorprendido trepando con sus pies y manos.

El hombre trataba de ingresar al país avanzando por la parte inferior del paso elevado de la carretera Loop 375, sujetándose de la estructura metálica como Spiderman.

Mexicano intenta cruzar a EE.UU. colgado de puente

En la grabación se observa cómo el individuo se desplazaba por debajo del puente como Spiderman, sostenido sólo de sus pies y sus manos contra los muros.

El joven avanzaba sin detenerse, poniendo en riesgo su vida debido a la altura y las condiciones del lugar.

El caso fue difundido en internet y se viralizó rápidamente.

Autoridades detienen al sujeto tras intento fallido

Según medios locales, tras ser detectado, agentes federales procedieron a su detención. El hombre fue puesto bajo custodia para enfrentar el proceso correspondiente por violaciones a las leyes migratorias de Estados Unidos.

Las autoridades reiteraron que este tipo de intentos representan un alto riesgo para la integridad de las personas, además de constituir un delito.

Cruces irregulares: métodos cada vez más peligrosos

El caso se suma a otros intentos de cruce irregular en la frontera entre México y Estados Unidos, donde migrantes recurren a distintas estrategias para evadir controles.

Entre los métodos detectados se encuentran:

Cruces por zonas de alto riesgo

Intentos ocultos en vehículos

Uso de estructuras como puentes o drenajes

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.