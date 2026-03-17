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Noticias de hoy 17 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Renuncia Joseph Kent

Joseph Kent renunció como director del Centro Nacional de Contraterrorismo por estar en contra de la guerra contra Irán, ya que asegura que “no representaba una amenaza inminente” para Estados Unidos.

Posible bombardeo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que Ecuador podría estar “bombardeando” su país, tras la “aparición de una bomba” que, a su juicio, no es de grupos armados ilegales.

Menos privilegios

La iniciativa de reforma constitucional tiene como principio fundamental disminuir privilegios, ampliar derechos democráticos y aumentar la participación ciudadana, explicó la secretaria de Gobernación.

Inicia registro

A partir de hoy, los estudiantes que concluyen tercero de secundaria en la Zona Metropolitana del Valle de México podrán inscribirse para un lugar en la preparatoria de su elección.

Crea Consejo

La UNAM anunció la creación del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (IA), “un paso decisivo para consolidar su autonomía tecnológica y liderazgo académico“, afirmó.

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