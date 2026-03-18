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Noticias de hoy 18 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Inician paro

Este miércoles inicia el paro de 72 horas anunciado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que durará hasta el día 20 de marzo.

Matan a Esmail Jatib

El ministro israelí de Defensa informó que su ejército mató al titular iraní de Inteligencia, Esmail Jatib, que se suma a la del jefe de seguridad iraní, Alí Larijani.

Amenaza a aliados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría dejar solos a sus aliados como forma de presión para que garanticen el tránsito de busque por el estrecho de Ormuz.

Critican a Aguilera

Christina Aguilera se presentó en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y múltiples usuarios se mostraron decepcionados debido a que cantó, aproximadamente, solo una hora.

Revelan tráiler

“Spider-Man: Brand New Day” lanzó su primer tráiler y viene cargado de sorpresas, referencias ocultas y momentos que ya están enloqueciendo a los fans de Marvel.

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