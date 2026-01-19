Noticias de hoy 19 de enero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 19 de enero 2026, en un minuto:

39 muertos por choque de trenes en España

Un accidente en España dejó 39 muertos y 152 heridos hasta el momento. Autoridades indagan la causa del siniestro.

Crecen 4.8% ingresos del Gobierno federal

El Gobierno federal recaudó más de 6 billones de pesos en impuestos durante 2025; apenas cubre el 65% de los gastos.

Se mantienen heladas y lluvias

Este lunes debido al Frente Frío 19, se mantendrán heladas, lluvias y ambiente fresco en diversos estados de la República.

Trump batió récord de deportaciones

Donald Trump ha deportado a 2 millones 500 mil personas migrantes, de las cuales, 600 mil optaron por la autodeportación.

Muere codirector de “El Rey León”

Roger Allers, codirector de la película animada “El Rey León“, murió el sábado 17 de enero a los 76 años.