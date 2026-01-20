GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 20 de enero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Cuestionan al Gobierno

Organizaciones civiles cuestionan la forma en que el Gobierno federal presenta la reducción de homicidios dolosos en el país.

Un año de golpeteo

Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, la relación económica entre Estados Unidos y México ha estado marcada por la incertidumbre.

“Tenemos que tenerla”

El presidente de EE. UU. reiteró su intención de tomar el control de Groenlandia. “Tenemos que tenerla… “, dijo.

Salud universal

Hoy se presentó la Credencial del Servicio Universal de Salud durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desmienten imágenes

El INAH desmintió que las imágenes en las que se observa Teotihuacán completamente cubierta de granizo sean verdaderas.

