Noticias de hoy 20 de enero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto
Organizaciones civiles cuestionan la forma en que el Gobierno federal presenta la reducción de homicidios dolosos en el país.
Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, la relación económica entre Estados Unidos y México ha estado marcada por la incertidumbre.
El presidente de EE. UU. reiteró su intención de tomar el control de Groenlandia. “Tenemos que tenerla… “, dijo.
Hoy se presentó la Credencial del Servicio Universal de Salud durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El INAH desmintió que las imágenes en las que se observa Teotihuacán completamente cubierta de granizo sean verdaderas.
