Noticias de hoy 20 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Tensión en CDMX

Este viernes se reportó un presunto desalojo de los migrantes ubicados en un campamento irregular en la colonia Vallejo de la Ciudad de México

Lo llamarán Donald Trump

El actual Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, será rebautizado en honor al presidente estadounidense, Donald Trump.

Boicotearán apertura

Los deportistas ucranianos no participarán en la apertura de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina como protesta por permitir que atletas rusos compitan con su bandera.

Quema a su pareja

En Cuernavaca, Morelos, un hombre presuntamente roció solvente a su pareja y luego le prendió fuego tras una discusión registrada. El agresor fue detenido.

¿Cómo está Punch?

El recinto animal dónde vive Punch, el pequeño macaco japonés, aseguró que se encuentra bien e interactuando con otros animales, después de ser agredido.

