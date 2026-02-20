Noticias de hoy 20 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

| 12:55 | José Pablo Espíndola | Uno TV

Noticias de hoy 20 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Tensión en CDMX

Este viernes se reportó un presunto desalojo de los migrantes ubicados en un campamento irregular en la colonia Vallejo de la Ciudad de México

Lo llamarán Donald Trump

El actual Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, será rebautizado en honor al presidente estadounidense, Donald Trump.

Boicotearán apertura 

Los deportistas ucranianos no participarán en la apertura de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina como protesta por permitir que atletas rusos compitan con su bandera.

Quema a su pareja

En Cuernavaca, Morelos, un hombre presuntamente roció solvente a su pareja y luego le prendió fuego tras una discusión registrada. El agresor fue detenido.

¿Cómo está Punch?

El recinto animal dónde vive Punch, el pequeño macaco japonés, aseguró que se encuentra bien e interactuando con otros animales, después de ser agredido.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Este sábado no circulan autos con holograma 1 y 2, terminación impar, en CDMX y Edomex

Ciudad de México

Este sábado no circulan autos con holograma 1 y 2, terminación impar, en CDMX y Edomex

Cargan a Abelito en alfombra de Premio Lo Nuestro 2026, pese a que ha dicho que le molesta que lo levanten

Entretenimiento

Cargan a Abelito en alfombra de Premio Lo Nuestro 2026, pese a que ha dicho que le molesta que lo levanten

Oaxaca es el estado más afectado por incendios

Oaxaca

Oaxaca es el estado más afectado por incendios

“¡Estoy viva!”: Gomita responde a rumores de muerte y muestra cicatriz tras operación de emergencia

Entretenimiento

“¡Estoy viva!”: Gomita responde a rumores de muerte y muestra cicatriz tras operación de emergencia

Etiquetas: ,