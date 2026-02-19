Noticias de hoy 18 de febrero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 18 de febrero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Simulacro regional

Esta mañana se realizó en Ciudad de México y Estado de México un simulacro de sismo de 7.2 con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Sarampión, en aumento

Los casos de sarampión en México superaron los 10 mil, y suman 31 muertes. Chihuahua es el estado con más defunciones.

Aseguran avioneta

Tras su aterrizaje en San Dionisio del Mar, Oaxaca, fue asegurada una avioneta que transportaba más de media tonelada de droga.

Sarampión en el INE

El INE confirmó un contagio “aislado” de sarampión dentro de sus instalaciones, por lo que anunció home office para parte de su personal.

Muere estudiante

Falleció la estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Tabasco que se encontraba internada tras lanzarse de un edificio de la institución.

