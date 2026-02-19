GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 19 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

4 toneladas de droga

El titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la Marina interceptó un semisumergible que transportaba 4 toneladas de cocaína en Manzanillo.

Refugiados legales

Donald Trump amplió la autoridad del ICE para detener refugiados legales que han ingresado a Estados Unidos y no han obtenido la residencia permanente.

Habla el rey

El rey Carlos III afirmó que “la ley debe seguir su curso” tras la detención de su hermano Andrés, en el marco de investigaciones por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Alertan por fórmulas

La Cofepris actualizó una alerta sanitaria relacionada con diversas fórmulas y alimentos infantiles de la marca Alula Gold, productos que se están retiran del mercado.

Ve la clausura

La clausura de Milano Cortina 2026 será el próximo 22 de febrero en la Arena di Verona, y la podrás ver a través de Claro Sports, desde las 13.00 horas.

