Noticias de hoy 19 de febrero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 19 de febrero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Interceptan semisumergible

La Marina aseguró en Colima, frente a las costas de Manzanillo, una embarcación semisumergible que transportaba cuatro toneladas de cocaína.

Incendios en el Edomex

Dos incendios se registraron este jueves en el Estado de México: el primero, en Atizapán de Zaragoza, el segundo, en Tultitlán.

Caen 3 por masacre

Fueron detenidos 3 responsables del ataque ocurrido en una cancha de futbol de Salamanca en enero pasado, incluyendo un presunto líder criminal.

Rapiña en Villahermosa

Un tráiler con ganado chocó y derribó un puente peatonal en la carretera federal Villahermosa. Pobladores aprovecharon para rapiñar el ganado.

Expríncipe Andrés deja comisaría

El expríncipe Andrés del Reino Unido salió de la comisaría tras varias horas de arresto por sospechas de “mala conducta en el ejercicio de un cargo público” en el caso Epstein.

