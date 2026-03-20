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Noticias de hoy 20 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Uno TV gana premios

Uno TV fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo por “Zombies del fentanilo”, de Sandra Moreno; y “100 días de Trump: endurecimiento de políticas migratorias y crisis humanitaria”, de Juan Rivas.

Demandan al FBI

Dos exagentes del FBI presentaron una demanda contra el director, Kash Patel, debido a que fueron presuntamente despedidos por trabajar en una investigación sobre Donald Trump.

Piden reubicar escuelas

Tras el incendio que dejó cinco personas fallecidas en la refinería de Dos Bocas, padres de familia de escuelas cercanas piden reubicar los centros educativos a otras áreas.

No jugará

Cristiano Ronaldo no jugará ante la Selección Mexicana en la reinauguración del Estadio Azteca el próximo 28 de marzo debido a la lesión de tobillo que sufrió a finales de febrero.

Muere Chuck Norris

Chuck Norris murió el jueves por la mañana a los 86 años, informó su familia a través de un comunicado en sus redes sociales.

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