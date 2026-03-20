Noticias de hoy 20 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto
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Uno TV fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo por “Zombies del fentanilo”, de Sandra Moreno; y “100 días de Trump: endurecimiento de políticas migratorias y crisis humanitaria”, de Juan Rivas.
Dos exagentes del FBI presentaron una demanda contra el director, Kash Patel, debido a que fueron presuntamente despedidos por trabajar en una investigación sobre Donald Trump.
Tras el incendio que dejó cinco personas fallecidas en la refinería de Dos Bocas, padres de familia de escuelas cercanas piden reubicar los centros educativos a otras áreas.
Cristiano Ronaldo no jugará ante la Selección Mexicana en la reinauguración del Estadio Azteca el próximo 28 de marzo debido a la lesión de tobillo que sufrió a finales de febrero.
Chuck Norris murió el jueves por la mañana a los 86 años, informó su familia a través de un comunicado en sus redes sociales.
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