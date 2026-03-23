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Noticias de hoy 23 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Caos en aeropuertos

Viajeros enfrentan filas de hasta cuatro horas en el Aeropuerto George Bush de Houston debido a la falta de personal tras el cierre del gobierno de Estados Unidos.

Frena ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de cinco días en los ataques militares contra infraestructura energética de Irán, tras sostener negociaciones con Teherán.

Inauguran Utopía

Clara Brugada inauguró la primera Utopía en Iztacalco, un complejo de más de 80 mil metros cuadrados que ofrecerá servicios gratuitos de salud, cultura, deporte y cuidados.

Derrama económica

Se estima que la Semana Santa 2026 generará una derrama económica superior a los 24 mil millones de pesos en la capital mexicana, impulsada por el turismo y las tradiciones religiosas.

Critican a Jiménez

En redes sociales critican a Natalia Jiménez por presumir en un video que utilizó una ambulancia para evitar el tráfico y llegar a tiempo a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera.

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