Noticias de hoy 20 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 20 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

Paro indefinido

La CNTE informó que de no haber una negociación con la presencia de la presidenta Sheinbaum, definirá, en una asamblea en abril, la fecha de un paro nacional indefinido.

Explosión en Coacalco

Una explosión por gas provocó el derrumbe de una casa en Coacalco, Estado de México. Hay 8 heridos y varias viviendas dañadas.

Un muerto y 6 heridos

Y en San Luis Potosí también se registró otra explosión, pero provocada por pirotecnia, lo que dejó una persona sin vida y seis heridos.

Cierre de carriles

Habrá cierre de carriles en la México-Puebla por obras. Iniciarán este viernes a las 10 de la noche y concluirán a las 5.30 de la mañana del sábado.

Adiós, Chuck Norris

Chuck Norris, estrella del cine de acción estadounidense y leyenda de las artes marciales, falleció a los 86 años el jueves, informó su familia.

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