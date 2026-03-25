Noticias de hoy 24 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 24 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

Derrame de crudo

El derrame de petróleo en costas de Veracruz y Tabasco, ocurrido hace casi un mes, afecta 630 kilómetros de litoral, dañando ecosistemas, playas y comunidades.

Ataque en prepa

Un adolescente de 15 años disparó contra dos maestras en una prepa privada en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ambas docentes fallecieron.

Detienen a titular de Seguridad

Fue detenido Jorge “N”, secretario de Seguridad Pública de Matehuala, San Luis Potosí, por su presunta participación en el secuestro de 7 electricistas.

Sube inflación

La inflación subió a 4.63% durante marzo. Entro los productos que se encarecieron más se encuentran el jitomate, el pollo, la calabaza y la papa.

Ratas en CDMX

Según la UNAM, el aumento de ratas en CDMX se debe al cambio climático, que acelera su reproducción, y a factores como basura, alta densidad poblacional y pérdida de áreas verdes.

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