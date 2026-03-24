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Noticias de hoy 24 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Inflación sube

La inflación en México se ubicó en 4.63% anual durante la primera quincena de marzo de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

15 municipios

La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, hasta el momento, contabiliza 15 municipios de Veracruz y Tabasco afectados por el derrame de hidrocarburo.

Liberan electricistas

Más de 600 elementos militares y policiacos participaron en la localización de un grupo de siete trabajadores de la construcción y electricistas, quienes fueron reportados como desaparecidos.

Tomará el control

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que tomarán el control de una amplia zona de “seguridad” en el sur del Líbano, mientras continúan los bombardeos en distintas regiones.

Nueva audiencia

Nicolás Maduro comparecerá este jueves 26 de marzo ante un tribunal de Nueva York; posiblemente, determinarán si Venezuela puede cubrir los honorarios de la defensa.

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