Noticias de hoy 26 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 26 de agosto de 2026, hasta las 19:00 horas:

Huevo, por las nubes

El precio del huevo aumentó 7.92% en la primera quincena de agosto en México, su mayor alza para ese periodo en 20 años.

Crece la ZMVM

Oficialmente, la Zona Metropolitana del Valle de México se amplió a 84 demarcaciones e incorpora por primera vez a Morelos, con Huitzilac.

No a doble nacionalidad

Claudia Sheinbaum anunció una iniciativa para impedir que aspirantes a la Presidencia o gubernaturas tengan doble nacionalidad, para reducir posibles influencias extranjeras.

Gobierno recorrerá Sinaloa

En su primer día como gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez ordenó a su gabinete recorrer los municipios para atender las demandas ciudadanas.

Inundación mortal en Nepal

Al menos 160 personas murieron por la repentina y violenta crecida de un río entre Nepal y China; además, hay más de 400 turistas desaparecidos.

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