Noticias de hoy 26 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

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Noticias de hoy 26 de agosto de 2026, hasta las 13:00 horas:

Fraude UNAM

La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Edgar “N” y David “N” por presuntamente realizar el examen de admisión de la UNAM en lugar de varios aspirantes.

Cae “Reina del Sur”

Autoridades federales y estatales detuvieron a María Guadalupe “N”, conocida como la “Reina del Sur”, en un barrio de Huamantla, en Tlaxcala.

Transición Sinaloa

La senadora del PRI, Paloma Sánchez, criticó que la nueva gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, pertenece al mismo grupo de Rubén Rocha.

Inundación Nepal

Una enorme inundación en Nepal arrasó viviendas y dejó un saldo de 95 muertos y 384 turistas desaparecidos, entre ellos 291 extranjeros.

Muere Tim Curry

Tim Curry, actor británico conocido por su participación en “Eso” y “El Show de Terror de Rocky“, murió a los 80 años de edad. Se desconocen las causas de su fallecimiento.

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