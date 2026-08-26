Noticias de hoy 26 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Noticias de hoy 26 de agosto de 2026, hasta las 13:00 horas:
La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Edgar “N” y David “N” por presuntamente realizar el examen de admisión de la UNAM en lugar de varios aspirantes.
Autoridades federales y estatales detuvieron a María Guadalupe “N”, conocida como la “Reina del Sur”, en un barrio de Huamantla, en Tlaxcala.
La senadora del PRI, Paloma Sánchez, criticó que la nueva gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, pertenece al mismo grupo de Rubén Rocha.
Una enorme inundación en Nepal arrasó viviendas y dejó un saldo de 95 muertos y 384 turistas desaparecidos, entre ellos 291 extranjeros.
Tim Curry, actor británico conocido por su participación en “Eso” y “El Show de Terror de Rocky“, murió a los 80 años de edad. Se desconocen las causas de su fallecimiento.
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