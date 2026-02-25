Noticias de hoy 25 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

| 12:38 | José Pablo Espíndola | Uno TV

Habló con Trump 

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que, tras el operativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump.

Presentan iniciativa Reforma Electoral

Este miércoles se dio a conocer la iniciativa a la Reforma Electoral durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. La presentación estuvo a cargo de Pablo Gómez Álvarez.

Avalan las 40 horas 

La Cámara de Diputados aprobó en lo general una Reforma Laboral para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal. La votación fue por unanimidad, con 469 votos.

Destituyen a titular del DIF

Luego de que se reportara la muerte de dos niñas haitianas ahogadas en albergue del DIF Oaxaca, el gobernador tomó la decisión de destituir a la titular de esta dependencia

“Tenemos confianza”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que tiene confianza en las autoridades mexicanas para garantizar la seguridad durante la máxima justa mundialista.

