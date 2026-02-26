Noticias de hoy 25 de febrero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 25 de febrero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Causas de muerte en México

Durante 2025, las enfermedades del corazón se mantuvieron como la principal causa de muerte en México. Entre las 10 primeras causas también destacan influenza y neumonía.

Restos del “Mencho“

La Fiscalía de la República recibió una solicitud formal para la entrega de los restos del “Mencho”, presentada por un representante jurídico de su familia.

Buscan a reos

Autoridades de Jalisco difundieron las identidades de los internos que se fugaron de un centro penitenciario en medio del operativo contra el líder del Cártel Jalisco.

Amenaza de bomba

Esta mañana, fue desalojado un inmueble del Poder Judicial de Ciudad de México por una amenaza de bomba; sin embargo, no se encontró ningún artefacto.

Remodelación AICM

Debido a los trabajos de remodelación en el Aeropuerto de Ciudad de México, se verá afectada la capacidad de estacionamiento en las terminales 1 y 2.

