Noticias de hoy 24 de febrero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 24 de febrero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Atacan a alcaldesa

La presidenta municipal de Bacanora, Sonora, Nora Alicia Biebritch Duarte, sufrió una agresión armada, en la que su hijo falleció por los disparos.

Levantan Código Rojo

Jalisco levantó el Código Rojo tras la violencia por la muerte del “Mencho”. El patrullaje continuará las 24 horas y arribó un buque de la Marina a Puerto Vallarta con 150 elementos.

Blindan Aguililla

Mientras tanto, Aguililla, Michoacán, está blindado, pues se especula que los restos del “Mencho” lleguen a Naranjo de Chila, lugar de su nacimiento.

Cae otro por asesinato de Manzo

Fue detenido otro implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo; fue quien movilizó a los adolescentes que participaron en el crimen.

Lluvias récord

Las lluvias récord en el sureste de Brasil han dejado más de 20 muertos, decenas de desaparecidos y más de 400 evacuados.

