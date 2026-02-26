GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 26 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Detienen a cuatro reos

Omar García Harfuch informó que, en una acción encabezada por la Marina, detuvieron a cuatro personas que se habían fugado del Centro Penitenciario de Puerto Vallarta.

Kiev resiste

En Kiev, capital de Ucrania, vecinos se organizan para enfrentar los apagones energéticos provocados por los bombardeos rusos, instalando paneles solares.

Cancelan Copa Mundial

La Copa Mundial de Clavados 2026 en Zapopan, Jalisco, quedó oficialmente cancelada tras la muerte del “Mencho”, que ocasionó una jornada violenta en la región.

Compra al Almería

Cristiano Ronaldo compró el 25% de las acciones del equipo de segunda división Unión Deportiva Almería, de La Liga de España.

Pide protección

Poncho de Nigris pidió protección urgente para él y su familia, por amenaza que recibió, las cuales considera están vinculadas con la liberación de su exsuegra, Juanita Sánchez.

