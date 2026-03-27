Noticias de hoy 26 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 26 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

Simulacro Nacional 2026

El 6 de mayo a las 11 de la mañana se realizará un simulacro nacional. Altavoces se activarán y un mensaje con la palabra ALERTA MÁXIMA se enviará a 105 millones de celulares.

Hallan a menores amarrados

Autoridades aseguraron 53 anexos en Edomex por posibles delitos. Durante el operativo hallaron a menores amarrados y detuvieron a ocho personas.

Incendio en Central de Abasto

Un incendio en la Central de Abasto de Puebla dejó al menos 3 locales consumidos y seis más con afectaciones. No se reportan heridos.

Sismo en Chiapas

Un sismo de magnitud 4.9 despertó esta madrugada a habitantes de Pijijiapan, Chiapas. Se percibió en la zona metropolitana y la costa.

Argentina vs el CJNG

Argentina declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista. La medida busca impedir el uso del sistema financiero argentino con fines ilícitos.

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